Veja a seleção de ‘Gatos da Copa do Mundo’ eleitos pelos influenciadores do Acre

A Copa do Mundo nunca foi só futebol, é todo um clima envolvente, uma magia que encanta uma nação de torcedores. Os nossos olhos grudam na telinha para observar cada lance das partidas e também observar a beleza dos jogadores em campo. Por que não?

Então, pensando nisso a coluna Douglas Richer do site ContilNet escalou um time de influenciadores digitais acreanos para montar essa seleção de deuses da Copa do Catar.

Veja a lista dos convocados gatos eleitos pelos influenciadores do Acre:

Pablo Charife – Vicente Janssen

Para começar essa convocação, nós chamamos o influenciador Pablo Charife que elegeu o jogador da Holanda, Vicente Janssen um dos gatos da Copa do Mundo no Catar.

Katyana Aguiar – Neymar Jr

O nosso menino Ney tem um lugar reservado no coração dos torcedores, e no coração da influenciadora Katyana Aguiar também. Katyana da ‘Terra do Abacaxi’ escolheu o camisa 10 da seleção brasileira para compor a seleção de gatos.

Amanda Diniz – Alisson Beckr

O nosso goleiro é lindo, né? A rainha da ExpoAcre 2019 e influenciadora Amanda Diniz também acha. A senamadureirense escalou o goleiro da seleção Brasileira para o time de gatos da Copa.

Janayna Bonfim – Alisson Becker

O goleiro da seleção do Brasil é o queridinho nas redes e também das acreanas. A influenciadora Janayna Bonfim escolheu o goleiro para o time de gatos da Copa.

Marcel Blazut – Alisson Becker

O designer de interiores acreano, Marcel Blazut elegeu o goleiro brasileiro o gato da Copa.

Índia do Iaco – Weverton Pereira

A influenciadora Índia do Iaco escolheu o acreano Weverton Pereira foi o escolhido pela acreana para a escalação dos gatos da Copa.

Raquel Mércia – Leroy Sané

O jogador da Alemanha, Leroy Sané, é outro jogador que chama atenção pela beleza. Leroy foi escolhido pela influenciadora Raquel Mércia para seleção de gatos da Copa.

Iasmyne Sampaio – Lionel Messi

O que falar de Lionel Messi? A Argentina está muito bem representada. O jogadora anunciou que essa será sua última Copa do Mundo. Para a Miss Acre Terra 2022 e influenciadora, Iasmyne Sampaio, Messi é considerado um dos gatos da Copa.

Thawan Martins – Weverton Pereira

Nossa Agroqueen e vaqueira esportiva escolheu o goleiro acreano da Seleção Brasileira, Weverton Pereira para lista dos gatos da Copa.

Carol com C – Rodrigo de Paul

Concordo com você Carol, que o nome do Rodrigo de Paul é indiscutivel. Ele é lindo e ninguém discorda. (Rs)

Juh Vellegas – Alisson Becker

Alisson Becker é o goleiro da seleção brasileira, um dos favoritos a levar o título de goleiro mais lindo da Copa do Mundo. E a influenciadora Juh Vellegas não discorda. Juh elegeu Alisson como o gato da Copa.

Rebeca Aguiar – Olivier Giroud

Olivier Giroud é um jogador da seleção da França. E foi o escolhido da influenciadora Rebeca Aguiar para o time de gatos da Copa.

Sofia Brunetta – Alisson Becker

Alisson Becker é sem dúvidas o queridinhos entre os influenciadores. O goleiro foi a escolha de Sofia Brunetta.

Albuquerque – Alisson Becker

O influenciador de Cruzeiro do Sul, Albuquerque, escolheu o goleiro do Brasil para a seleção de gatos da Copa.

Brenda Barreiros – Alisson Becker

Além de conquistar o coração dos brasileiros, o goleiro do Brasil encantou as acreanas. A design de moda Brenda Barreiros também escalou o goleiro para a seleção de gatos da Copa.