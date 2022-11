Veja as primeiras imagens do novo filme sobre Paulo Gustavo

O Prime Video divulgou nesta sexta-feira (11/11) as primeiras imagens de Filho da Mãe, documentário Original Amazon com o último trabalho de Paulo Gustavo, que faleceu em 2021.

A produção, dirigida por Susana Garcia, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, e codireção de Jú Amaral, irmã de Paulo, reúne cenas inéditas, que mostram a intimidade entre o artista e sua mãe, Déa Lúcia, e o marido, Thales Bretas, e ainda traz fotos e vídeos de sua infância e adolescência.

Ao longo de quase duas horas, amigos próximos e familiares contam como era conviver com Paulo e compartilham memórias especiais, para um reencontro emocionante com os fãs. A estreia no Brasil será em 16 de dezembro, exclusivamente no Prime Video.