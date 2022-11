Veja datas e feriados de novembro de 2022

O Hoje é Dia do mês de novembro é marcado, em 2022, pelo início da Copa do Mundo do Catar no dia 20 de novembro. O período atípico de início da competição (que, normalmente, é realizada em junho e julho) se deu por conta das altas temperaturas do Oriente Médio no meio do ano. Para além da “festa do futebol”, o mês também é repleto de feriados.

O 2 de novembro é o Dia de Finados. A data – uma homenagem à memória dos que se foram – é celebrada com feriado no Brasil. O outro feriado nacional no mês é o 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. A data histórica, ocorrida em 1889, é celebrada como feriado em todo o país.

Alguns estados também têm o feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data, criada como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, é considerada como feriado em estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Alagoas. Cidades como São Paulo e Goiânia também têm feriado neste dia.

Figuras célebres

O mês de novembro é marcado, ainda, pela lembrança de algumas figuras célebres da história da literatura e cultura em geral. Há três “centenários” no mês. Um deles é os 100 anos de morte do escritor carioca Lima Barreto (autor de clássicos como Triste fim de Policarpo Quaresma) no dia 1º de novembro.

Outro centenário é o de nascimento do escritor português José Saramago, no dia 16 de novembro. O escritor, falecido em 2010, é o único lusófono da história a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Isso ocorreu em 1998, com o livro Ensaio sobre a cegueira.

Fechando a “tríade dos 100 anos” de novembro, temos, no dia 26 de novembro, os 100 anos de nascimento do cartunista estadunidense Charles Schulz (falecido em 2000), autor de personagens históricos como Snoopy e Charlie Brown.

O mês ainda reserva datas a serem celebradas como o Dia Nacional da Língua Portuguesa (5 de novembro), Dia da Bandeira (19 de novembro) e o Dia Mundial da Televisão (21 de novembro).

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de novembro de 2022:

Novembro de 2022

1

Morte do escritor carioca Lima Barreto (100 anos) Adoção do padrão monetário do cruzeiro no Brasil (80 anos) Teto da Capela Sistina é exibido ao público pela primeira vez (510 anos) Dia Mundial Vegano – comemoração internacional desde 1994, instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido Dia de Todos os Santos (cristianismo)

2

Nascimento do desenhista e roteirista norte-americano Steve Ditko (95 anos) – criador do Homem-Aranha, em parceria com Stan Lee Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas – data reconhecida pela ONU Dia de Finados – comemoração de seguidores da Igreja Católica e cristãos de outras tradições. A data também é conhecida como Dia dos Mortos e é celebrada com feriado no Brasil, de acordo com a Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002

3

Nascimento do ator sueco Dolph Lundgren (65 anos) Cadela Laika torna-se o primeiro ser vivo em órbita espacial, a bordo do Sputnik 2 (65 anos) Dia Internacional da Reserva da Biosfera – comemoração instituída pela Unesco para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado à Rede Mundial de Reservas da Biosfera Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher no Brasil Dia Internacional contra a Violência e o Bullying na Escola, incluindo o cyberbullying – data móvel, lembrada na primeira quinta-feira de novembro

4

Morte do compositor e pianista Felix Mendelssohn (175 anos) O arqueólogo e egiptólogo inglês Howard Carter descobre a tumba de Tutancâmon (Tut-Anj-Amón) no Egito (100 anos) Dia das Favelas – comemoração de membros da Central Única das Favelas com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo; faz referência à uma carta datada de 4 de novembro de 1900, escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro para o então chefe da polícia da cidade, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. Esta é tida como a primeira referência documentada da história brasileira sobre favelas Dia dos Inventores Acidente aéreo no bairro Casa Verde, zona norte da cidade de São Paulo (15 anos) – avião cai sobre casas e mata oito pessoas

5

Nascimento do cantor e compositor carioca Marcelo D2 (55 anos) Nascimento do rapper, cantor, compositor e apresentador paulistano Altair Gonçalves, o Thaíde (55 anos) Dia da Cultura e da Ciência – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira Dia Nacional da Língua Portuguesa – comemoração estabelecida pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006. A lei brasileira é uma homenagem ao escritor e político Ruy Barbosa, conhecido por ser um profundo estudioso do idioma, nascido em 5 de novembro de 1849 Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis – data reconhecida pela ONU Dia do Radioamador Dia Nacional do Design – comemoração instituída pelo decreto de 19 de outubro de 1998. A data foi estabelecida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em comemoração ao aniversário de Aloísio Magalhães, um dos maiores designers brasileiros e grande responsável pela introdução do design moderno no país Primeira transmissão da TV Educativa (TVE) (47 anos)

6

Nascimento do político paulista radicado no Ceará Ciro Gomes (65 anos) Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado – comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001 Inauguração do Viaduto do Chá em São Paulo (130 anos) Eclosão da Revolta da Sabinada em Salvador (185 anos)

7

Nascimento da cientista polonesa Marie Curie (155 anos) Nascimento do político paulista Geraldo Alckmin (70 anos) Dia do Radialista – homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso (data oficial). A comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas

8

Nascimento do escritor irlandês Bram Stoker (175 anos) – mundialmente conhecido por seu romance gótico Drácula (1897), a principal obra no desenvolvimento do mito literário moderno do vampiro Dia Mundial do Radiologista – comemoração internacional, que atualmente está oficializada como Dia Nacional do Médico Radiologista no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta dos raios-X, feita em 8 de novembro de 1895 pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen Dia Mundial do Urbanismo – comemoração internacional, criada no Congresso de Besançon de 1935 na França, que mais tarde foi oficializada no Brasil como Dia Nacional do Urbanismo;

9

Lançamento do programa O céu do Brasil, veiculado na Rádio MEC (44 anos) – programa que abordava os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

10

Nascimento do arquiteto e pintor belga Paul Onclinx (105 anos) Instauração do regime político do Estado Novo no Brasil por Getúlio Vargas (85 anos) Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento – comemoração instituída em 2001 pela Unesco Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez

11

Morte da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis (105 anos) – primeira romancista brasileira Aprovação da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos pela Unesco (25 anos)

12

Nascimento do cantor e compositor carioca Paulinho da Viola (80 anos) Nascimento da cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria (40 anos) Nascimento do jogador de futebol paulista Benedito de Assis Silva, o Assis (70 anos) Dia Mundial do Hip Hop – comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, em 12 de novembro de 1973, no bairro nova-iorquino do Bronx, nos Estados Unidos. A Nação Zulu é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o hip hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

13

Dia Mundial da Gentileza – celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade, ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996, em um pequeno encontro no Japão

14

Nascimento do ator capixaba Fernando Torres (95 anos) Dia do Bandeirante Dia Mundial do Diabetes – o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921 Dia Nacional da Alfabetização – instituído em 1966, o Dia Nacional da Alfabetização é uma homenagem à criação do Ministério da Educação e Cultura, em 1930

15

Morte do sociólogo francês Émile Durkheim (105 anos) Primeiras eleições diretas no Brasil desde o golpe de 1964, exceto para presidente (40 anos) Dia da Proclamação da República – comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca Dia Nacional da Umbanda – comemoração instituída pela Lei nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes

16

Nascimento do escritor português José Saramago (100 anos) Dia Internacional para a Tolerância – comemoração internacional que foi instituída pela ONU na sua Resolução A RES / 51/95, de 12 de dezembro de 1996; tem por fim marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da Declaração de Princípios Sobre a Tolerância, assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos Dia Internacional do Patrimônio Mundial – comemoração internacional, que tem sido promovida pela Unesco; tem por fim marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade Dia Nacional da Amazônia Azul – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 13.187, de 11 de novembro de 2015.; tem por fim marcar a data da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que consagra os conceitos de mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizarão aproximadamente 4,5 milhões de km² – área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul Inauguração do Cine Bijou Theatre (115 anos) – primeiro cinema da cidade de São Paulo Lançamento do programa Estúdio F, veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (16 anos)

17

Morte do escultor francês Auguste Rodin (105 anos) Nascimento do ator fluminense Nelson Dantas (95 anos) Nascimento do diretor de cinema estadunidense Martin Scorsese (80 anos) Dia Nacional de Combate à Tuberculose Dia Internacional da Filosofia – comemoração móvel (terceira quinta-feira de novembro) instituída desde 2002 pela Unesco

18

Nascimento do músico cubano Compay Segundo (115 anos) – ficou mundialmente conhecido por meio do filme Buena Vista Social Club Nascimento jurista sergipano e ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto (80 anos) Nascimento do inventor francês Louis Daguerre (235 anos) – autor, em 1835, da primeira patente para um processo fotográfico Morte do escritor francês Marcel Proust (100 anos) Morte do físico dinamarquês Niels Bohr (60 anos) Morte do jornalista fluminense Zózimo Barroso do Amaral (25 anos) Dia Nacional do Conselheiro Tutelar – comemoração instituída pela Lei nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007; tem por fim, marcar a data do 1º Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Brasil

19

Nascimento do advogado e político paulista Paulo Lauro (115 anos) – primeiro prefeito negro da cidade de São Paulo Nascimento do estilista norte-americano Calvin Klein (80 anos) Nascimento do jogador de futebol fluminense Domingos da Guia (110 anos) Nascimento da atriz norte-americana Jodie Foster (60 anos) Morte do escritor mineiro João Guimarães Rosa (55 anos) Dia da Bandeira – comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889 Dia Mundial do Banheiro – comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas Dia Nacional do Cordelista – marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel

20

Início da Copa do Mundo do Catar Nascimento do compositor, escritor, músico e poeta baiano Guttemberg Guarabyra (75 anos) Nascimento do músico estadunidense Joe Walsh, guitarrista do grupo The Eagles (75 anos) Dia Mundial da Criança – comemoração internacional, que foi inicialmente recomendada pela 9ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954; tem por fim, marcar a data da aprovação da Declaração dos Direitos das Crianças Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011 Dia da Industrialização da África – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU na sua Resolução A/RES/44/237, de 22 de dezembro de 1989 Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito – comemoração móvel (terceiro domingo de novembro) reconhecida pela ONU Criação do Parque Estadual da Serra dos Pireneus (35 anos)

21

Nascimento da cantora e compositora maranhense Alcione (75 anos) Morte da educadora, médica e sufragista belga radicada no Brasil Maria Rennotte (80 anos) – uma das pioneiras da medicina social no Brasil, fundou a filial de São Paulo da Cruz Vermelha, a Escola Prática de Enfermeiras e o Hospital de Crianças Criação do fonógrafo, a primeira grande invenção de Thomas Edison (145 anos) Dia Mundial da Pesca – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU em 1998 como uma oportunidade para a reflexão sobre o estado dos oceanos, peixes e comunidades marítimas Dia Mundial da Televisão Batalha do Outeiro da Cruz, em São Luís (380 anos)

22

Nascimento da cantora e atriz paulista Marlene (100 anos) Nascimento do cineasta, documentarista e autor fluminense Leon Hirszman (85 anos) Morte do dançarino e coreógrafo francês Maurice Béjart (15 anos) Dia Internacional do Músico – comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como Dia da Música, em louvor à Santa Cecília, que, desde o século XV, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente também, tida na conta de padroeira dos músicos (segundo consta, a santa cantou para Deus quando estava morrendo)

23

Nascimento do ator britânico Boris Karloff (135 anos) Nascimento do cantor e compositor baiano Carlinhos Brown (60 anos) Nascimento do político venezuelano Nicolás Maduro (60 anos) Morte do compositor, cantor, humorista e ator paulista Adoniran Barbosa (40 anos) Morte do atleta paulista Nelson Prudêncio (10 anos) – um dos maiores expoentes da modalidade salto triplo Fundação da Sociedade Pró-Arte Moderna – SPAM (90 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

24

Morte do pintor mexicano Diego Rivera (65 anos) Fundação do Clube dos Artistas Modernos (CAM) (90 anos) Dia do Rio

25

Nascimento do cantor, compositor, escritor e publicitário Zé Rodrix (75 anos) Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres – comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional do Doador de Sangue Dia Nacional da Baiana de Acarajé – comemoração criada pela Lei nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional

26

Nascimento do cartunista estadunidense Charles Schulz (100 anos) Desastre aéreo de Paraibuna (SP) (60 anos)

27

Nascimento do guitarrista estadunidense Jimi Hendrix, guitarrista norte-americano (80 anos) Nascimento do designer de sapatos espanhol Manolo Blahnik (80 anos) Nascimento do maestro paulista Joaquim Paulo do Espírito Santo (70 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama

29

Nascimento do político francês Jacques Chirac (90 anos) Nascimento do ator paulista Fernando Ramos da Silva (55 anos) – tornou-se conhecido ao ser escolhido para viver o personagem Pixote no filme Pixote, a Lei do Mais Fraco (1981), dirigido por Héctor Babenco Nascimento do hipista naturalizado brasileiro Rodrigo Pessoa (50 anos) Morte do jornalista e sociólogo paulista Joelmir Beting (10 anos) Nascimento da escritora, contista e poeta norte-americana Louisa May Alcott (190 anos) – escreveu o livro Mulherzinhas, que virou os filmes Adoráveis mulheres Fuga da família real portuguesa para o Brasil, após a invasão de Portugal por tropas napoleônicas (215 anos) Votação na ONU que decide partilha da Palestina e criação de um Estado judeu (75 anos) Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino – comemoração internacional instituída pela ONU; tem por fim marcar a data da aprovação da Resolução Nº 181, de 29 de novembro de 1947, na 2ª sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

30