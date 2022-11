Veja fotos raras de Gal Costa em ensaio nu para revista masculina

A cantora Gal Costa, que morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos, marcou história na música popular brasileira ao longo das suas quase seis décadas de carreira. Conhecida pela personalidade forte, ela foi considerada um ícone da sensualidade, e nunca escondeu o fato através dos seus trabalhos.

Em fevereiro de 1985, a artista chegou a protagonizar um ensaio nua para a extinta revista Status. Na época, a publicação masculina era uma das grandes rivais da revista Playboy – que também veio a ser extinta, anos seguintes.

O trabalho foi construído através do conceito de ‘nu artístico’ e ainda possuía um texto do cantor Caetano Veloso, grande amigo pessoal de Gal Costa. “Gal só me surpreendeu uma vez: quando a conheci e a ouvi cantar. Foi uma surpresa tão grande e tão profunda que ainda hoje vivo sob o seu impacto. Na hora eu pensei: ‘A maior cantora do Brasil.’ Daí em diante foi só acompanhar os modos com que essa constatação procurou se confirmar”, disse ele.

Abaixo, veja algumas fotos raras de Gal Costa nua para a famosa revista masculina. Confira:

Gal Costa (Foto: Marisa Alvarez Lima)

Gal Costa (Foto: Marisa Alvarez Lima)

Gal Costa (Foto: Marisa Alvarez Lima)

Gal Costa (Foto: Marisa Alvarez Lima)

Morte

Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira (9), de acordo com informações confirmadas pela assessoria de imprensa da cantora. A causa da morte ainda é desconhecida. A artista estava em recuperação de uma cirurgia delicada que submeteu no nariz, onde precisou retirar um nódulo da fossa nasal e ocasionou no adiamento de sua agenda de shows desde o final de setembro.