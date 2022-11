Vai ser realizado no fim de semana, na Arena Verde Vida, o Verde Vida Day. O evento terá disputas no beach tennis, crossfit e corrida de rua com 458 atletas confirmados nas três modalidades.

“Os números do Verde Vida Day são excelentes. Pensamos em um grande evento e teremos muitas disputas o que valoriza o evento”, declarou o CEO da Verde Vida, Miguel Freitas.

