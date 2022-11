Verde Vida Day: mais de 200 atletas devem participar da corrida de rua neste domingo

A corrida de rua, que faz parte do conjunto de práticas do atletismo, também foi evidenciada no maior evento esportivo do Estado, o Vida Verde Day, que acontece até este domingo (6), na Arena Life, em Rio Branco. O esporte é um dos mais praticados no Brasil, e, no Acre, não poderia ser diferente, principalmente pela acessibilidade que a modalidade oferece.

“São mais de 200 atletas que disputam a corrida do Verde Vida Day 2022, divididos em dois percursos de 5km e 10km. As premiações serão divididas entre os ganhadores dos 5 e 10 quilômetros (masculino e feminino). Os atletas vencedores receberão, além de troféus, premiação em dinheiro”, frisou Elvis Rodrigues, proprietário da Acre Running Eventos, maior Empresa do ramo de eventos esportivos do Acre e especializada em Corrida de Rua.

Rodrigues comentou que também serão premiados atletas por faixa etária no percurso de 10 quilômetros. “Também serão premiados os corredores nas faixas etárias de 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 e também 60+. Os três primeiros atletas, de cada faixa etária, receberão troféus masculino e feminino. Neste domingo, 6, a largada está programada para as 7h com saída na Life Arena”, concluiu o coordenador da competição.