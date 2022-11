Vidente Valter Arauto traz à tona ‘psico poema’ de Chico Mendes; confira

O vidente Valter Arauto, conhecido por previsões que se concretizaram e também por cartas psicografadas, comentou em entrevista ao Planeta Podcast sobre o psico-poema do ambientalista acreano Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988.

Arauto relembrou o poema de Chico Mendes que ele recebeu no final da década de 90. “Na verdade, eu vou recebendo as mensagens e elas vem naturalmente. Chico Mendes chegou para mim e citou um poema, e eu escrevi esse poema em 1996. Esse poema naturalmente, não por mim, não tem nada a ver com partido, mas caiu naturalmente para o pessoal do MST, o poema Legião Rural”, relembra.

Na entrevista, os apresentadores perguntaram sobre o vidente afirmar conhecer Allan Kardec mais pela forma espiritual do que por meio de pesquisas e Arauto responde que as vozes chegam até ele e deu exemplo de Chico Mendes. “Ele chegou até mim e disse ‘Chico Mendes. Escreve!’, porque vem voz e vem visão, quando eu vejo os acontecimentos são visões”, explica.

Confira o psico poema chamado Legião Rural, disponível na página do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Senhor Deus,

O Planeta terra que herdei foi confiscado

E eu me consolo em vagar por um solo alheio,

E no espelho do passado vejo a terra nascer bela e nua.

Meu teto são as estrelas,

Estou coberto pela poeira que minha legião

levanta pelo caminho da vida.

Luto pela terra.

Luto pela reforma.

Luto pela vida perdida em um confronto por terra.

Meu horizonte é um arame farpado,

e no gramado estão as plantas dos meus pés.

Senhor Deus,

Estou de luto,

Estou sem terra…

Mas ainda luto.

Chico Mendes/por Valter Arauto

