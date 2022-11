Vídeo: Anitta é indicada para o Grammy 2023 e vibra

O Grammy Awards, maior premiação da música, anunciou os indicados de 2023 nesta terça-feira (15/11), com uma única brasileira: Anitta. A “girl from Rio” comemorou em suas redes sociais a nomeação inédita como Artista Revelação.

“Uau! Uau Uau Uau… nunca na vida eu imaginei esse momento chegando. Eu sou do Brasil, gente… quero dizer… uau! Sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada… gratidão para sempre. Ganhando ou perdendo, esta é a maior conquista que eu poderia imaginar”, escreveu.

A cantora ainda publicou um vídeo reagindo à indicação, com muitos gritos e palavrões. Assista abaixo:

Lots of love for all the other nominees making history ❤️ @RecordingAcad pic.twitter.com/9umtjlmZbQ — Anitta (@Anitta) November 15, 2022

Anitta concorre com Domi & JD Beck, Latto, Måneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg. A cerimônia do 65º Grammy está marcada para 5 de fevereiro de 2023, em Los Angeles (EUA).

Em agosto, Anitta conquistou o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no VMA, concorrendo com Bad Bunny, Becky G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin. Em novembro, ela faturou mais um troféu internacional: Melhor Artista Latino no EMA, contra Shakira, Rosalía, Bad Bunny, Becky G e J Balvin.