Vídeo: avião prestes a decolar colide com caminhão e pega fogo no Peru

Um avião da empresa Latam, que estava prestes a decolar no aeroporto internacional do Peru, na cidade de Callao, colidiu com um caminhão que passava pela pista, nesta sexta-feira (18/11). Com a colisão a aeronave começou a soltar bastante fumaça e pegou fogo.

Vídeos das câmeras de segurança do local mostram o momento em que a aeronave começa a pegar fogo após bater no veículo.

Segundo o jornal peruano El Comercio, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas do avião.

Confira o momento do acidente:

