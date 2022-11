Vídeo: criança é agredida por colega de escola e sangue é exposto; direção se manifesta

O vídeo de duas estudantes não identificadas brigando em via pública do município de Sena Madureira tem repercutido nas redes sociais e foi enviado para a coluna Douglas Richer pelos leitores. Uma das estudantes foi ferida e apresenta sangramento, como mostra o vídeo.

As cenas de violência, com sangue exposto, foram gravadas próximo a Escola Instituto Santa Juliana, em uma praça chamada de “Praça da Igreja Católica”. Pelo vídeo é possível identificar que as alunas são da escola citada. No vídeo, uma estudante ferida é acalentada por outra pessoa, enquanto o restante dos alunos filma, grita e aplaude.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou como diretor da Escola Instituto Santa Chardes Bispo que disse já ter conhecimento sobre o vídeo. Chardes também disse que a família das alunas, Polícia Militar e Conselho Tutelar estão cientes da situação. O caso está sendo resolvido em segredo de justiça.

“A família das alunas teve conhecimento, a polícia militar e o conselho tutelar também tem conhecimento dos fatos ocorridos em vias públicas próximo a escola Instituto Santa Juliana. Fatos esses foram levados para a delegacia. Como se trata de menores de idade os fatos estão sendo resolvidos em segredo de justiça”, comentou.

Questionado por este colunista sobre a onda de violência no meio estudantil em Sena Madureira, e as fortes imagens expostas pelos próprios alunos, o diretor disse que a educação escolar não pode substituir a educação familiar.

“A educação no sentido moral é dever da família e esse tipo de acontecimento mostra que as famílias estão errando em algum ponto. A Educação escolar não pode substituir a educação familiar, mas infelizmente, muitas famílias, muitos pais, esperam que a escola faça o papel que não compete a ela.

“Se os pais não educam seus filhos esses acontecimentos se tornaram recorrente. O que a família precisa fazer? Se auto avaliar e assumir o papel que é de sua responsabilidade”, explicou.

Veja as cenas fortes na íntegra: