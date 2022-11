Vídeo: família transforma cãozinho morto em tapete e viraliza

Uma família australiana gerou polêmica nas redes sociais ao decidir preservar a memória do cãozinho morto de uma forma, digamos, estranha. Eles transformaram o animal em um tapete, por meio de uma técnica chamada taxidermia, que preserva as características do cachorro, como pele, pelo e o tamanho, menos rústica que o empalhamento.

No Instagram, empresa responsável pelo procedimento, localizada em Melbourne, compartilhou um vídeo do resultado do trabalho. “Um lindo golden retriever preservado como uma pele para sua família. Finalmente pronto para voltar para casa”, escreveu o perfil. View this post on Instagram A post shared by @chimerataxidermy No site, um tapete como o feito para a família custa entre 80 e 400 euros, o equivalente a 400 e 2.000 reais. “Isso é incrível .. pensando nisso e me planejando com antecedência para o pior. Minha menina é muito conhecida por sua pele macia. Alguma chance de me enviar o preço? Ela é uma labradora loira de 31kg. Obrigada”, interessou-se outra.