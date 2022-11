Vídeo: Metallica lança clipe inédito de novo álbum e anuncia turnê

O Metallica lançou na última segunda-feira (28/11) o clipe de Lux Æterna, primeiro single do próximo álbum de inéditas. O título e a data de lançamento do 12º trabalho de estúdio da banda também foram anunciados: 72 Seasons estará disponível nas lojas e plataformas digitais em 14 de abril de 2023.

Primeiro material inédito desde Hardwired… to Self-Destruct (2016), o novo disco conta com 12 faixas e 72 minutos de som.

- Publicidade-

“Nosso 12º álbum de estúdio está chegando! Já se passaram seis anos desde Hardwired… To Self Destruct, então concluímos que é chegada a hora de novas músicas. Com 12 faixas totalizando 72 minutos, 72 Seasons vai chegar a todos os lugares onde você pode consumir música na sexta, 14 de abril de 2023”, comunicou a banda, em nota.

Produzido por Greg Fidelman, em conjunto com James Hetfield e Lars Ulrich, 72 Seasons já tem pré-venda disponível em CD, vinil preto duplo de 140 gramas, duas variações de vinil em cores diferentes e de forma digital.

O clipe de Lux Æterna foi dirigido por Tim Saccenti e filmado em Los Angeles com “tecnologia de ponta bem louca”, segundo a banda.

Além do álbum, o Metallica anunciou uma nova turnê com início programado para 27 de abril de 2023, em Amsterdã (Holanda). A princípio, o grupo se apresentará em países da Europa e da América do Norte até 29 de setembro de 2024. Não foram divulgadas datas no Brasil.

Assista a Lux Æterna, novo clipe do Metallica: