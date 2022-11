VÍDEO: motorhome pega fogo após turista esquecer peixe cozinhando

Por volta das 14h50 (horário local), policiais que realizavam patrulha pelo local viram uma grande quantidade de fumaça saindo do micro-ônibus. As autoridades acionaram o Corpo de Bombeiros, que trabalhou para conter as chamas. No entanto, o fogo já tinha consumido boa parte do veículo.

O dono do motorhome é um advogado paulista aposentado, que está em Mato Grosso do Sul para visitar parentes que moram em Dourados, cidade vizinha a Fátima do Sul. Apesar da dimensão das chamas, ninguém ficou ferido.