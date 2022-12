Vídeo: Motorista é atacado por manifestantes e atropela mulher em bloqueio, em RO

Uma mulher foi atropelada por uma carreta, em Cacoal, em frente a uma manifestação, na BR-364, segundo vídeos divulgados em redes sociais. As imagens mostraram o motorista furando o bloqueio e são ouvidos barulhos de tiros, bem como pedras sendo jogadas. Nas imagens é possível ver quando a mulher é atropelada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o incidente e disse que o motorista foi detido pela PM próximo a um distrito.

Veja nota da PRF:

- Publicidade-

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia informa que no início da noite desta quarta-feira (30), recebeu informações sobre um incidente no município de Cacoal – BR 364 Km 234 (Coopercal) – em área de concentração de manifestantes. Conforme relatos telefônicos, um motorista de caminhão teria atropelado pessoas na região e fugido sem prestar socorro.

Poucos minutos após as primeiras ligações, a PRF foi comunicada por uma equipe da Polícia Militar de Rondônia em Cacoal. Os militares informaram que já estavam com o indivíduo sob custódia, em um distrito próximo ao local do evento crítico.

Assim que possível, novas informações sobre o fato serão disponibilizadas à sociedade pelas assessorias de imprensa (PRF e PMRO).