VÍDEO: Na Jovem Pan, acreana critica mulheres ‘que tem muitos filhos’; “Não se dão valor”

A advogada do direito do homem e da família, a acreana Jamily Wenceslau, esteve no talk show Linha de Frente, da Jovem Pan, no último dia 19 e deu declarações que viralizaram na internet. As declarações da advogada foram acerca do Bolsa Família e mulheres que “têm muitos filhos”.

Durante a conversa, a advogada diz que tem visto durante a semana, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 400 pessoas na equipe de transição “lutando e verificando uma forma de conceder o auxílio, que vamos voltar o nome de Bolsa Família e vão tirar sabe da onde? dos empresários”.

A acreana fala ainda que é da Baixada da Sobral, no Estado do Acre, um lugar que é considerado periferia e que precisou sair do bairro quando o irmão completou 16 anos, para não se envolver com drogas. “Eu vim de lá e hoje, como uma pessoa e como empresária, você vê uma situação dessas de ter que tirar do nosso dinheiro para poder ampliar esse tipo de recurso é muito triste”.

Após isso, a advogada se desculpa antes de comentar sobre as mulheres. “Eu tenho que ser sincera, mas mulheres que não se dão o valor, tem um monte de filho, não se organiza e não se planeja, acaba tendo um monte de filhos e tendo que se manter com o dinheiro do Bolsa Família”.

Bolsa Família 2023

A proposta enviada pelo presidente eleito com relação ao Bolsa Família, é que seja quebrado o teto de gastos para conseguir manter o valor do benefício em R$600,00 e mais R$150,00 por criança com menos de 6 anos.

O Governo Lula deve buscar essa alternativa, visto que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), enviou ao Congresso Nacional a proposta do orçamento na Lei Orçamentária Anual (LOA 2023) com o valor do benefício em R$405,00 para o próximo ano.