VII Congresso de Ciência e Tecnologia do Ifac começa segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira terá início o VII Congresso de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Acre (Conc&t) que ocorrerá no formato on-line nos dias 21, 22 e 23 de novembro. As atividades serão abertas ao público que poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do Ifac no Youtube e plataformas de videoconferência. O evento contará com interpretação e tradução na Língua Brasileira de Sinais. Este ano, o congresso terá como tema “Educação Profissional, Científica e Tecnológica num mundo em transformação”.

A cerimônia de abertura do Conc&t será a partir das 8h30 e contará com a presença da reitora, Rosana C. dos Santos, e dos diretores-gerais de cada um dos seis campi do Ifac, Paulo Roberto de Souza (Rio Branco), Braúlio Gonçalves (Cruzeiro do Sul), Diones Salla (Sena Madureira), Joel Lima (Xapuri), Denis Tomio (Tarauacá) e Mario Jorge Fadell (Baixada do Sol).

Logo após a apresentação da mesa de honra será realizado o lançamento da nova edição da Revista Caminhos do Ifac que abordará o tema planejamento e administração e o lançamento coletivo de livros, organizado pela Editora Ifac.

Serão lançadas as seguintes obras: “Proposta de consolidação do ecossistema de inovação da região do Baixo Acre: percurso histórico e novos cenários para a inovação e desenvolvimento territorial sustentável”, de autoria de Herika Fernanda Dantas Montilha; e “Tecnologia assistiva: perspectiva inclusiva para o ensino de citogenética”, de autoria de Daniela Cristina Mesquita P. Aguiar, Francisca Elivânia Rosas Costa, Jardeson Kennedy Moraes de Souza, Diego Viana Melo Lima, Graciele Simoneti da Silva e Graciele Simoneti da Silva Hoffmann Hoffmann.

A programação continuará com a palestra de abertura proferida pelo professor André Romero da Silva, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que apresentará o tema “Educação Profissional, Científica e tecnológica num mundo em transformação”.

Participe! – O evento, que terá mais de 30 atividades científicas on-line e gratuitas, segue com inscrições abertas. Para participar, basta se inscrever pelo site: https://web.ifac.edu.br/conct. Os congressistas inscritos que obtiverem mais de 50% de presença nas atividades terão direito a certificado.

A programação do congresso oferece palestras e mesas redondas com exposição dos mais variados temas envolvendo a ciência, tecnologia e educação, além de apresentações artísticas e culturais. Além disso, o Conc&t recebeu mais de 150 trabalhos acadêmicos em diversas modalidades e áreas do conhecimento que serão apresentados durante o evento em plataformas de videoconferência.

Paralelamente à programação geral no Youtube, também será realizada uma oficina de elaboração de artigo científico durante os três dias e uma palestra com o tema “Saúde e Segurança do Trabalho para trabalhadores na Amazônia”, no dia 22 de novembro, a partir das 15h.

O VII Conc&t é realizado pelo Ifac em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae/Acre).

Veja abaixo a programação:

21 de novembro

08h30 às 08h45 – Quinteto de Cordas da Universidade Federal do Acre – Ufac – Dudu Galor – Sant’Anna Gomes

08h45 às 10h – Cerimônia de Abertura do VII CONC&T

10h às 10h30 – Lançamento de Livros e da Revista Caminhos do Ifac

10h30 às 12h – Palestra de Abertura: Educação Profissional, Científica e tecnológica num mundo em transformação. Palestrante: André Romero da Silva (Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes). Mediador: Jefferson Viana Alves Diniz

Intervalo

13h45 às 14h – Projeto Intervalo Cultural – Douglas Marques (Ifac)

14h às 15h – O estado da Arte sobre a formação de professores em Institutos Federais. Palestrante: José Júlio César do Nascimento Araújo (Ifac). Mediador: José Marlo Araújo de Azevedo

15h às 16h – A investigação do trabalho docente e a formação do professor pesquisador. Palestrante: Rosa Oliveira Marins Azevedo (Instituto Federal do Amazonas – Ifam). Mediador: Carmem Paola Torres Alvarez

16h às 17h – Pesquisa em ensino no IFAC. Palestrante: Lucilene Acácio (Ifac). Mediador: Carmem Paola Torres Alvarez

17h às 18h – Mesa Redonda:

Tema: Neurobiologia, aspectos atencionais, memória e a neuroplasticidade na DISLEXIA. Palestrante: Rubens Wajnsztejn (Faculdade de Medicina do ABC)

Tema: Dislexia: avaliação neuropsicológica e intervenção. Palestrante: Tatiana de Lima Braga (Governo do Estado do Amapá)

Mediador: Cristiane das Neves das Neves

22 de novembro

07h45 às 08h – Poesia: Força, versus, energia – Maria Cecília Pereira Ugalde

08h às 09h – A contemporaneidade da abordagem LinFE. Palestrante: Elza Maria Duarte Alvarenga de Mello Ribeiro (Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ). Mediador: Cristiane das Neves das Neves

09h às 10h – Ferramentas tecnológicas para a promoção da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Palestrante: Yuri Karaccas de Carvalho (Universidade Federal Fluminense – UFF). Mediador: Herika Fernanda Montilha Satrapa

10h às 11h – Mesa redonda: Curricularização da Extensão: Experiências da Rede Federal EPTC

Palestrante: Luiz Américo da Silva do Vale – Coordenador do Curso Licenciatura em Química no Instituto Federal de Rondônia/Campus Ji-Paraná.

Palestrante: Thiago Nogueira Tolentino Barbosa – Coordenador do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais/Campus Avançado Porteirinha.

Mediador: Fábio Storch de Oliveira (Ifac)

11h às 12h – Mesa Redonda: Ensino-aprendizagem de LinFE: teoria e prática

Material Didático em LinFE: criação e adaptação. Palestrante: Bruna Gabriela Augusto Marçal Vieira (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet/MG)

LinFE para professores e sua aplicação. Palestrante: Jorge Onodera (Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc)

Mediador: Cristiane das Neves das Neves

Intervalo

13h45 às 14h – Queimados – Kelen Gleysse Maia

13h30 às 14h10 – Narrativas jornalísticas: uma análise dos discursos sobre as mulheres praticantes de delito. Palestrante: Jirlany Marreira da Costa Bezerra (Ifac). Mediador: Lívia da Silva Hoyle

14h20 às 15h – Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Palestrante: Marcondes de Lima Nicacio (Ifac). Mediador: Raelisson do Nascimento Walter

15h10 às 15h50 – Educação Profissional e Tecnológica no Brasil: uma breve análise sobre desenvolvimento histórico e a legislação. Palestrante: Douglas Marques Luiz (Ifac). Mediador: Suellen Cristina Enes Valentim da Silva

16h às 16h40 – Sistema embarcado de monitoramento da temperatura ambiente de câmaras frias e de carcaças de bovinos em frigoríficos. Palestrante: Marcos de Freitas Barbosa (Ifac). Mediador: Letícia Damasco Silveira Neri

16h50 às 17h30 – Tolerância a dessecação: dos tardígrados as plantas de ressurreição. Palestrante: Alana Chocorosqui Fernandes (Ifac). Mediador: Allison Carlos Assunção Silva

17h40 às 18h20 – Alimentos Plant-Based: um mercado em expansão. Palestrante: Jefferson Henrique Tiago Barros (Ifac). Mediador: Charle Ferreira Crisostomo

23 de novembro

07h45 às 08h – Concerto Trilha sonora do filme “Central do Brasil” composta por Antônio Pinto – Sofia Siviero

08h às 09h – Extensão na Rede Federal. Palestrante: Vitor Prates Lorenzo (Instituto Federal do Sertão Pernambucano – IF-Sertão PE). Mediador: Luana Oliveira de Melo

09h às 10h – Pesquisas em Ensino Inclusivo na Rede Federal e no Ifac. Palestrante: Carla Vilaronga. Mediador: Luana Ugaldi.

10h às 11h – Mesa redonda: Desafios e possibilidades no uso das digitalidades para o ensino: perspectivas do Brasil e Peru.

Palestrante: Luiz Eduardo Guedes (Ifac)

Palestrante: Mirella Gavidia Canaquiri (Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios – Unamad)

Mediador: Cristiane das Neves das Neves

11h às 12h – Startup Peixe Sadio: relato de experiência em inovação e em criação de startup a partir da pesquisa científica. Palestrante: Maralina Torres da Silva (Ifac). Mediador: Herika Fernanda Dantas Montilha

Intervalo

13h45 às 14h – Dança Hiphop – Francisco Leandro da Silva Santos Leo do Hip hop

14h às 15h – O global e o local no ensino de línguas: perspectivas críticas de línguas para fins específicos. Palestrante: Beatriz Gil. Mediador: Cristiane das Neves das Neves

15h às 17h – O Efeito biológico de compostos naturais em diferentes estágios evolutivos do Schistosoma mansoni. Palestrante: Thiago José Matos Rocha

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e Centro Universitário CESMAC. Mediador: Genildo Cavalcante Ferreira Júnior .

17h às 18h – Educação Empreendedora e sua conexão com cognição, competência e comportamento empreendedor. Palestrante: Sonia Marise Salles Carvalho (Universidade de Brasília – UnB). Mediador: Herika Fernanda Dantas Montilha

18h às 18h15 – Quintetos de Cordas da Ufac – The Best Of Abb – Arranjo de Ted Ricketts

18h15 às 18h45 – Cerimonial Virtual de Encerramento do VII CONC&T com premiação dos trabalhos destaques