Vintage Pub apresenta ‘Especial Coldplay’ neste sábado

O Vintage Pub apresenta neste sábado (19), a partir das 18h, o ‘Especial Coldplay’ com a banda Three Sounds. O pré-show fica a cargo de Pedro Arco.

Formada em 1998, em Londres, a banda Coldplay é hoje um dos maiores nomes do rock no planeta. Sucesso de público e crítica, o conjunto é liderado pelo vocalista Chris Martin e ainda conta com o guitarrista Jon Buckland, o baixista Guy Berryman e o baterista Will Champion.

O Vintage Pub fica na rua do Aviário, 1157, Bosque, Rio Branco. Para mais informações, (68) 99964-0870.