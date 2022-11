Yasmin Brunet é vista com ex-melhor amigo de Gabriel Medina

Yasmin Brunet causou burburinho nesta semana ao ser flagrada em uma situação que rendeu especulações a respeito de sua vida amorosa.

A modelo foi clicada enquanto entrava na van de Filipe Ret, após o show que ele fez em São Paulo, na última terça-feira (15).

De acordo com informações do jornal Extra, responsável pelo registro, a famosa entrou no carro pouco antes do cantor, enquanto ele atendia alguns fãs na porta do local.

Durante o show, a influenciadora acompanhou tudo de cima do palco. O que surpreendeu muita gente foi o fato de Filipe ser ex-amigo de ninguém menos que Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin.

Os dois romperam a amizade pouco após a separação deles, no começo do ano. O surfista chegou a dar polêmica ao seguir a ex-mulher do cantor, Anna Estrella.

Ret, então, se mostrou chateado com a atitude, mas não se pronunciou sobre o caso. Os internautas logo notaram uma possível tentativa de ‘dar o troco’ no surfista.

“Medina seguiu a Estrella e ele ficou boladão, agora tá aí, vingança!“, disparou um. “O Gabriel Medina pega a ex-mulher dele, e ele pega a ex-mulher do Medina, e assim a amizade deles só fortalece“, brincou outro.

“Depois que ela e o Medina terminaram, parece que os dois ficam disputando quem pega mais. Só aparece nas páginas assim, só porque ficaram com alguém“, postou um terceiro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Yasmin Brunet fala sobre vida de solteira

Oficialmente solteira, Brunet falou recentemente sobre a vida amorosa e confidenciou que não tem vivido bons envolvimentos ultimamente.

Ela relatou em entrevista que ninguém chega nela e que é muito difícil ser paquerada quando está nas baladas, por exemplo.