A Fazenda 14: após eliminação falsa, Babi se revolta ao ver Deolane

Mais votada pelo público, a atriz Bárbara Borges chegou nesta madrugada ao rancho em A Fazenda 14. Ela ganhou a roça falsa e agora está assistindo tudo o que acontece na casa em um espaço especial. “É Deus! Obrigada”, agradeceu.

Na sequência, viu a conversa entre as rivais pela primeira vez no reality show. Deolane Bezerra entrou em ritmo de comemoração e disse: “Gente, o povo lá fora não é doido não. Eu passo do limite às vezes em algumas brigas”, disparou ela.