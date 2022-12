Abolição da Escravatura: Acre ainda enfrenta trabalhos análogos à escravidão

Em 1949, na Assembleia da ONU em Genebra, iniciava o movimento que escolhia o dia 02 de dezembro para relembrar um ato importantíssimo para preservação dos direitos humanos: a Abolição da Escravatura.

Foi a partir Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outros, que a data foi instituída como Dia Internacional para a Abolição da Escravatura.

Embora pareça uma data distante da nossa atualidade, nos últimos anos uma série de casos de trabalhos análogos à escravidão foram registrados no Brasil. O Ministério do Trabalho, divulgou em 2017 que no Acre, em 14 anos (entre 2003 e 2017), 213 trabalhadores foram resgatados nessa situação. O levantamento foi feito pelo Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil.

Em 2022, o trabalho escravo deu novos indícios que ainda é uma realidade difícil de ser combatida. Em julho, a Operação Resgate, da Procuradoria Geral da República, resgatou 37 trabalhadores nos municípios de Manoel Urbano e Feijó, que trabalhavam no desmatamento para abertura de pasto, na BR-364.

Os trabalhadores eram submetidos a ausência de alimentação, falta de água, falta de pagamentos de salários e direitos trabalhistas. O que mostra que não só o Acre, mas o país inteiro ainda não foi capaz de erradicar a escravidão por completo.