Aclamada Brasil e mundo afora, Marina ganhou o silêncio dos políticos do Acre

Nesta quinta-feira (29), o presidente eleito, Lula (PT), anunciou o restante dos ministros que irão compor o seu novo governo. Entre os nomes, estava o da acreana e deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, que retorna ao Ministério do Meio Ambiente após 14 anos.

Embora considerada o nome mais competente para assumir a pasta e aclamada internacionalmente, Marina não recebeu os parabéns de nenhum político do Acre.

Nem mesmo as figuras conhecidas da esquerda acreana, que estiveram ao lado de Marina no auge da Frente Popular, comemoraram a conquista da ambientalista que saiu de um seringal no interior do Acre, sendo alfabetizada aos 16 anos, para virar ministra pela segunda vez no Brasil.

Embora tenha recebido o silêncio de seus conterrâneos, Marina foi homenageada e aclamada por líderes políticos importantes e das maiores instituições de preservação do meio ambiente no mundo.

O InfoAmazônia, principal veículo de comunicação sobre a preservação do Meio Ambiente, em um editorial de homenagem à Marina, declarou: “Superou o analfabetismo e hoje é considerada uma das 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta, segundo o ‘The Guardian’. Quando foi ministra pela 1ª vez, criou condições para a redução de mais de 70% do desmatamento na Amazônia”.

Alessandro Molon, deputado federal do Rio de Janeiro, parabenizou Marina e aproveitou para criticar o ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Sales.

“Depois de quatro anos de boiada, finalmente teremos um nome à altura do Ministério do Meio Ambiente”, disse.

Randolfe Rodrigues, líder da oposição no Senado, elogiou a volta de Marina à pasta: “O Brasil e o mundo ganham com você trabalhando pelo desenvolvimento sustentável”.

A deputada federal mais votada da história de Minas Gerais, Duda Salabert, disse: “Além de Ministra do Meio Ambiente, Marina é ministra do meu coração”.

A WWF, principal ONG de preservação ao Meio Ambiente no mundo, disse que a escolha de Marina para a pasta é “demonstração de compromisso em reassumir protagonismo na agenda socioambiental”.

O Greenpeace disse que Marina tem um longo histórico de atuação e compromisso com o Meio Ambiente.

O anúncio da acreana como ministra no Governo Lula figurou entre os assuntos mais comentados desta quinta-feira (29), no Twitter. O post da acreana nas redes sociais atingiu mais 300 mil curtidas.

Jorge Viana

Outra grande surpresa para os acreanos, nesta quinta, foi do ex-governador Jorge Viana (PT). O maior nome do PT no Acre foi oficializado como futuro presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil).

JV foi coordenador do Grupo de Transição do Meio Ambiente, pasta que Marina assumiu. Os dois, inclusive, trabalharam juntos nas pesquisas feitas pelo grupo.

Durante as últimas semanas, Jorge Viana também esteve cotado para assumir o Ministério. Com o favoritismo de Marina, o ex-senador passou a ser considerado o nome ideal para a Autoridade Climática. Ontem (29), foi oficializado como futuro presidente ApexBrasil.