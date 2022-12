Acre registra duas mortes e quase 250 casos de Covid-19 em 24 horas

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou duas mortes e 248 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira (1).

Além disso, 30 exames de RT-PCR estão em análise. 150.393 pessoas já receberam alta médica da doença e o número de internações não foi divulgados.

Os dois óbitos registrados são o de um idoso de 96 anos, que deu entrada no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, no dia 29 de novembro deste ano e morreu no mesmo dia; e de um jovem de 15 anos, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento da Via Verde, nesta quarta-feira (30).