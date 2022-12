Acre tem alerta de chuvas intensas e deve ter virada com temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas e perigosas para o Acre, nesta sexta-feira (30) e deve se estender até a virada do ano, amanhã (31).

O alerta diz que o estado terá 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm de chuva por dia. Além de ventos intensos (60-100 km/h). O Inmet alerta ainda para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Réveillon chuvoso

A combinação de calor e umidade favorecerão a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas em toda a Região Norte, durante a virada de ano.

No dia 31, segundo previsões do Inmet, o Acre terá temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC, além de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.