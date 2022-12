Acre vai receber vacinas bivalentes da Pfizer para novas variantes da Covid-19

O Ministério da Saúde recebeu nesta quinta-feira (22) o primeiro lote da vacina bivalentes contra Covid-19 da Pfizer. Esse é o primeiro de seis lotes que estão programados para chegar até o dia 25 de dezembro.

Ao todo, vão ser 9.679.680. As doses que estão sendo entregues são para proteger contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes ômicron BA.4/BA.5.

Ao ContilNet, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou por meio da assessoria de imprensa que a previsão é que os novos imunizantes cheguem em janeiro de 2023.

Os primeiros casos com a variante chegaram ao Acre no início de dezembro. As vacinas bivalentes da Pfizer foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 22 de novembro.

Considerados de “segunda geração”, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes.