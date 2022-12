Acreano ‘esmurrado’ em show de Safadão, faz boletim de ocorrência contra segurança de Deolane

A manhã de domingo (18), foi bastante conturbada para o influenciador Thiago Drudi, após a polêmica envolvendo ex-participantes do reality A Fazenda, a família da advogada Dr. Deolane e um dos seus seguranças, conhecido como Nego Jader.

Natural do Acre, e ex-morador do Bairro 15, no Segundo Distrito, Thiago foi notícia de vários perfis famosos no Instagram, entre eles o Gossip do Dia, que tem mais de 7 milhões de seguidores e a famosa Rainha Matos com mais de 2 milhões de seguidores.

- Publicidade-

Em vídeos no seu Instagram, Thiago relata que foi agredido com ‘murros’ pelo segurança da advogada e ex- A Fazenda, Dra. Deolane Bezerra, após capturar imagens de uma confusão envolvendo as irmãs de Deolane. De acordo com Thiago, o segurança Nego Jader esmurrou seu maxilar.

Acompanhado de sua advogada, Thiago se dirigiu ao 4º Distrito de Polícia Civil de São Paulo, onde prestou depoimento e registrou um boletim de ocorrência contra o segurança. Em seguida, o influenciador passou por exame de corpo de delito na capital paulista e compartilhou tudo em sua rede social com 1 milhão de pessoas.

Veja o vídeo na íntegra: