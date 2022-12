Acreano Ramon Dino faz história e está na final do Mr. Olympia 2022 de fisiculturismo

O atleta acreano Ramon Dino, de 27, voltou a fazer história no fisiculturismo ao ficar no top 2 da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2022 em Las Vegas, nos EUA. O evento é considerado como a “Copa do Mundo” do fisiculturismo.

A final do evento ocorre neste sábado (17), e o acreano disputa o primeiro lugar com Chris Bumstead, conhecido como Cbum. Na edição do ano passado., Ramom ficou no top 5.

“Fizemos uma grande batalha até agora. Nos vemos nas finais, bro. Brasil, continuem torcendo e orando por nós”, escreveu ao compartilhar a notícia em seu Instagram.55

Emocionado, Ramom concedeu uma entrevista logo após as classificações:

“Missão cumprida, a gente chegou aqui novamente e eu dedico a vocês, mostrando que a gente conseguiu da melhor forma, com muito esforço. Não sei qual vai ser a próxima colocação, mas seja o que Deus quiser”, disse.

Confira a entrevista:

