Acreanos saem em caravana, de ônibus, para assistir posse de Lula em Brasília

No domingo (1), um grupo de 56 acreanos deverá assistir de perto a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

As informações foram repassadas à reportagem do ContilNet pelo presidente do PT no Acre e coordenador da caravana, Cesário Braga.

Os militantes partiram de Rio Branco nesta quarta-feria (28), em um ônibus, e deverão chegar em Brasília na sexta-feira (30).

Cesário disse ainda que preferiu não divulgar a caravana anteriormente, temendo ataques bolsonaristas.

“Mantivemos em sigilo dentro do possível para que não houvesse ação de bolsonaristas sem noção”, declarou.

A posse do presidente Lula está marcada para começar a partir das 11h, horário de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. O evento terá apresentações de vários artistas, divididos em dois palcos.

Como assistir a posse?

A cerimônia de abertura terá início às 13h45 com a chegada dos convidados, chefes de Estado e de governo. Somente às 14h20 o presidente eleito deve chegar à Catedral de Brasília junto ao vice Geraldo Alckmin. Logo em seguida, Lula sairá em carro aberto em direção ao Congresso, um percurso que deve durar 10 minutos. A sessão solene deve começar às 15h, quando Lula fará o Compromisso Constitucional e assinará, juntamente com Alckmin, o termo de posse. Após o pronunciamento, o presidente seguirá para a área externa do Congresso para uma cerimônia de honras militares e também participará da solenidade no Itamaraty.

13h45 – Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso Nacional;

14h20 – Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília;

14h30 – Desfile do cortejo presidencial em carro aberto, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional, em percurso que deve durar 10 minutos;

14h40 – Recepção de Lula e Alckmin no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado;

15h – Abertura da sessão solene de posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Artistas que farão shows na posse de Lula

Organizado pela futura primeira-dama, Janja Lula, o “Festival do Futuro” acontece na Esplanada dos Ministérios para celebrar a vitória de Lula. Às 10h, na Praça de Alimentação do Festival, terá início um cortejo popular. Em seguida, o palco Elza Soares receberá o espetáculo “Brasília, Capital de Todos os Ritmos”, com canções de representatividade cultural do Brasil. O evento conta ainda com shows de diversos artistas. Confira os nomes confirmados abaixo.

Aíla

Alessandra Leão

Almério

BaianaSystem

Chico César

Daniel Ganjaman

Duda Beat

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

MC Rahell

Odair José

Otto

Pabllo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Rogéria Holtz

Salgadinho

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Onde assistir à posse de Lula online?

Os principais canais de TV aberta vão transmitir a posse do presidente eleito ao vivo. Entre eles estão a TV Globo, SBT e TV Bandeirantes, que tiveram suas grades alteradas para divulgar a cerimônia. Logo, quem quiser acompanhar o evento pelo computador ou celular poderá fazê-lo pelo Globoplay, serviço de streaming da TV Globo e pelo site oficial do SBT (https://www.sbt.com.br/ao-vivo) e da Band (https://www.band.uol.com.br/).