Acrelândia conquista Fase Regional de Rio Branco da Copa Amadora

A seleção de Acrelândia venceu Rio Branco por 4 a 3 nessa sexta, 30, na Arena da Floresta, e conquistou a Fase Regional de Rio Branco da Copa Amadora. O confronto definiu o último classificado para as finais da competição.

Finais em Cruzeiro do Sul

As equipes de Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Feijó e Xapuri irão disputar entre os dias 19 e 21 de janeiro em Cruzeiro do Sul as finais da Copa Amadora. A decisão do título vai marcar a reinauguração da Arena do Juruá.

Pode virar campeonato

A Copa Amadora pode virar um campeonato na temporada de 2023.

“A experiência da Copa Amadora no formato de torneio foi importante para podermos projetar a competição em 2023. Queremos promover o evento com mais jogos e a participação de todos os municípios”, disse o gestor de esportes do Estado, Júnior Santiago.