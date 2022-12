Adolescente é apreendido com revólver carregado, cocaína e maconha no interior do Acre

Policiais militares ligados ao 1º Pelotão destacado de Manoel Urbano (8º BPM), apreenderam nesta segunda-feira (19) um adolescente por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Manoel Urbano, interior do Acre.

A PM recebeu informações de que um homem estava em via pública portando arma de fogo. Diante disso, as guarnições de serviço iniciaram as diligências e um adolescente com as mesmas características repassadas às guarnições de serviço foi avistado. Este, ao perceber a presença da polícia, tentou se evadir, porém a fuga foi frustrada pela ação dos policiais.

Durante as buscas, foram encontrados um revólver calibre 38 (trinta e oito) com 08 (oito) munições do mesmo calibre, 09 (nove) “tabletes” de uma substância aparentando ser maconha, além de 04 (quatro) “trouxinhas” de uma substância aparentando ser cocaína.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão, foi conduzido e entregue à Delegacia de Polícia Civil, local onde também foi entregue todo o material apreendido.