Al Nassr anuncia contratação de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é novo jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube saudita anunciou a contratação do atacante português, que deve assinar até 2025 com a equipe. Segundo diferentes publicações da imprensa internacional, o acordo prevê ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade.