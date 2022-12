Alcoolizado, homem é preso após colidir contra loja em Rio Branco e ameaçar testemunhas

Um homem foi preso com uma arma de fogo após um acidente na madrugada deste sábado (17), em um posto de combustíveis no bairro Placas, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram em atendimento a uma ocorrência em que um veículo colidiu contra uma loja localizada no posto e chegando ao local, iniciaram os procedimentos e ouviram de populares que logo após a colisão, o motorista saiu do veículo e ameaçou pessoas com uma arma de fogo.

A equipe policial fez uma busca no veículo e encontrou a arma de fabricação caseira. O homem realizou teste de etilômetro e foi constatada a presença de álcool.

Os policiais encaminharam o homem à delegacia juntamente com o armamento para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.