Alemanha sofre com maior crise da sua história depois do título de 2014

O improvável e surpreendente roteiro de Japão 2 x 1 Espanha tirou a Alemanha da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, na fase de grupos. Nunca havia acontecido antes. Antes das derrotas para Coreia do Sul, em 2018, somada ao 1 x 2 para o Japão, na estreia no Catar, só uma outra vez os alemães haviam sofrido duas derrrotas consecutivas.