Alto padrão: casa de 180 m² é colocado à venda em Rio Branco; saiba mais

Uma casa de alto padrão, com acabamento de primeira qualidade, porcelanato, forro de gesso, cobertura com telhas termoacústicas e iluminação em led está à venda em Rio Branco. A obra arquitetônica tem 180 m² de área construída em um terreno de 250m².

A casa possui 3 suítes, sendo uma master, com closet e sacada, além de que, o próximo proprietário poderá desfrutar de uma cozinha gourmet com churrasqueira e um deck com piscina iluminada.

A casa tem ainda garagem para 4 carros, sendo 2 cobertos e 2 abertos. O lugar está pronto para financiamento. O valor é de R$800.000,00

Para mais informações, entrar em contato com (68) 99978-8963.

Veja fotos: