Alunos da escola Menino Jesus apresentam Cantata Natalina na Praça da Revolução

As noites na Praça da Revolução seguem iluminadas com as luzes de Natal. E para abrilhantar ainda mais a época festiva, na noite desta quarta-feira (21), os alunos da escola municipal infantil Menino Jesus apresentaram uma Cantata Natalina, com a presença do prefeito Tião Bocalom e da secretária municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, a apresentação dos alunos alegrou seu coração ao ver a praça iluminada cheia de rio-branquenses felizes e em clima natalino.

- Publicidade-

“Muito obrigado a todos da escola Menino Jesus e aos pais que trouxeram seus filhos e vieram abrilhantar mais esse Natal da Prefeitura de Rio Branco. Se este ano já foi bom, ano que vem será melhor ainda”, disse.

A secretária Nabiha Bestene, agradeceu a escola pela bela apresentação realizada por meio das crianças que tornaram a noite na praça ainda mais bonita.

“É uma escola referência que temos em nosso município. Hoje vieram encantar toda a comunidade com a Cantata Natalina. É um projeto da escola que a cada ano vai aprimorando cada vez mais. Viemos para prestigiar e dizer que noite maravilhosa, o natal está chegando”, enfatizou.

A diretora da escola Menino Jesus, Adalvani Carvalho, contou que a Cantata de Natal é fruto do Projeto Natal Feliz e que as apresentações ocorrem desde 2014. Ela ainda explicou que às cinco músicas cantadas pelas turmas da manhã e tarde, tiveram o auxílio dos sinais de Libras e que uma delas também foi apresentada com os Sinais, tendo em vista que, a escola está inserida no Programa Escola Bilíngue e trabalha diariamente a inclusão.

“Cantar é uma coisa que as crianças amam fazer, então nós começamos a ensaiar e a cada ano fica melhor. Esse ano, trouxemos toda a escola para a praça e apresentar essa Cantata. Elas estavam emocionadas e numa expectativa muito grande’, disse.