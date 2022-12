Amante de comentarista da Band presta queixa: “Arrancou meu aplique”

Em conversa com o Aqui Tem Fofoca, a vítima declarou que foi humilhada na frente dos vizinhos e que foi agredida pela esposa de seu amante: “Ela arrancou o meu aplique, me jogou no chão, estou toda machucada”, contou.

A esposa do comentarista foi retirada do condomínio por volta das 4h15 de hoje e deve comparecer à delegacia nas próximas horas. História antiga Este imbróglio com direito a perda de aplique e tapão na cara é antigo. Apesar de ter chegado às vias de fato apenas agora, a esposa já havia se metido em confusões antes. Ela já quebrou o carro do marido após descobrir uma traição. Em novembro deste ano, com um taco de beisebol, a mulher acabou com o pára-brisa e amassou toda a lataria de uma Ranger Rover Sport. O comentarista tem vários carros e adora ostentá-los nas redes sociais. A coluna LeoDias não irá revelar as identidades dos nomes envolvidos neste caso e irá aguardar a divulgação das imagens das câmeras de seguranças do prédio onde tudo isso aconteceu.