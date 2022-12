Ana Paula Cameli esbanja beleza ao postar TBT e arranca suspiro dos internautas; veja foto

Em dia de TBT, a advogada Ana Paula Cameli movimentou seu Instagram nesta quinta-feira (22). Esbanjando beleza e estilo, a acreana chamou atenção com ‘fotão’, deixando um sorriso bem leve no clique.

Com texto reflexivo, cabelo solto, sorriso no rosto e olhos fechados, a acreana falou sobre felicidade e vida: “Felicidade não é só escolha, é resultado. Sorria pra vida, e ela irá sorrir de volta. #tbt”

Não demorou muito para que uma enxurrada de elogios caíssem no post de Ana Paula. Veja na íntegra o post: “Tem algo de magistral no seu sorriso amada! Siga linda e feliz…😍, escreveu a jornalista Mirla Miranda”. “Linda por dentro e por fora. Querida. Amável. Humana. Inspiração”, escreveu uma seguidora. “@aninhacameli é assim que eu chamo de mulher bonita desejo toda felicidade do mundo na sua vida e muito amor e conquista 😍👏❤️”, escreveu outra seguidora.

Nos stories, a acreana ainda aproveitou a quinta-feira para cuidar da saúde e manter a boa forma. Veja clique: