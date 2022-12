Ancelmo fecha com Central e vai disputar o Pernambucano

O meia Ancelmo era uma das opções do Humaitá, atual campeão acreano, para a temporada de 2023. Contudo, o atleta resolveu aceitar uma proposta do Central de Caruaru e vai disputar o Estadual de Pernambuco, um dos mais fortes do Brasil.

“Resolvi fechar com o Central. Vou disputar um Estadual forte e por um time de muita tradição no Nordeste”, afirmou Ancelmo ao ContilNet.

5ª temporada no Nordeste

Depois de uma passagem pelo Boavista, de Portugal, Ancelmo vai para a 5ª temporada atuando no futebol do Nordeste.

“Joguei a Copa Verde pelo Humaitá, mas as condições de trabalho no Nordeste são melhores. Isso pesa muito na hora de tomar uma decisão profissional”, explicou o meia.