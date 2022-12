Ao ContilNet, Gladson dá detalhes de Reforma Administrativa que vai enviar à Aleac

Prestes a iniciar o segundo mandato como governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) entrega nesta segunda-feira (12) a nova Reforma Administrativa, de autoria do executivo acreano, à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

SAIBA MAIS: Gladson vai entregar nova Reforma Administrativa na próxima semana

- Publicidade-

O chefe do executivo disse ao ContilNet que a proposta carrega uma das marcas da sua gestão: a transparência. “Quero um Governo com maior participação dos órgãos de controle estaduais, e isso está presente no projeto de Reforma Administrativa que vou entregar pessoalmente na Aleac”, garantiu.

Ao contrário do que foi especulado, Gladson explicou que a proposta não tem o objetivo de ampliar o número de cargos no Governo.

“O Estado não tem condições de ampliar número de cargos. Isso precisa ser entendido por todos. O que queremos fazer e precisamos é melhorar o funcionamento da máquina pública. Essa reforma não pretende aumentar nenhum centavo nos gastos que já temos, mas reforçar o equilíbrio fiscal”, continuou.

Outra intenção de Cameli com a reforma é “colocar as pessoas certas nos lugares certos”.

“É uma reforma que também me ajuda a colocar as pessoas certas nos lugares certos. Temos expectativas boas sobre a formação da equipe para 2023”, disse ao comentar sobre a configuração do seu secretariado no próximo mandato.

Durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Acre, na manhã de quinta-feira (8) – ocasião em que os parlamentares e lideranças do Estado discutiram o Orçamento de 2023 -, o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, deu mais informações sobre o projeto. “O que se buscou nesta reforma foi o fortalecimento das estruturas técnicas das secretarias. Diferente do que é hoje, quando temos um número de diretorias, de CECs de chefia não definido em cada secretaria. Na nova reforma, teremos um número definido por secretaria. Um número mínimo visando dotar de capacidade essas secretarias”, explicou.