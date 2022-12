Ao lado de Gladson, Bocalom acende luzes de Natal no Centro de Rio Branco; FOTOS

Com chegada do Papai Noel, Prefeitura da capital inaugura decoração e iluminação natalina

Com o tema “Natal de Vida, Esperança e Dignidade, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, inaugurou oficialmente na noite deste sábado, 10, a tradicional decoração natalina da capital acreana, que teve como principalmente atração o acender das luzes na Avenida Getúlio Vargas, Rua Rui Barbosa e na Avenida Brasil. O evento, que ocorreu na Praça da Revolução, foi prestigiado com entusiasmos pela comunidade.

“A decoração ficou linda. Todos os anos venho com os meus netos e filhos. Vamos fazer algumas fotos para deixar tudo registrado. As luzes de Natal são belas e deixam a cidade mais bonita. Espero que tenhamos um próximo ano cheio de paz, amor e prosperidade”, disse a aposentada Josefa de Araújo.

Os pais de Maria Clara e Maria Eduarda, a dona de casa Vanessa Andrade, e o marceneiro Antônio Ferreira de Souza, comentaram que a gestão municipal acertou na decoração. ” Estivemos aqui no ano passado, mas, tanto eu, como meu marido, assim com nossas filhas, gostamos mais dos enfeites e da iluminação deste ano, está mais bonito. O prefeito Bocalom está de parabéns”, pontou Andrade.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, comentou que tudo foi realizado com muito zelo e cuidado.

“O prefeito pediu cada vez mais o nosso empenho para deixar tudo bonito e agradável à população de Rio Branco. Aprimoramos a decoração, algo diferente para os rio-branquenses. Vamos repetir o sucesso do ano passado. Em 2022, temos um local onde as pessoas podem fazer fotografias e postar nas redes sociais. Tem muitas atrações, e a cada ano faremos melhor”.

O prefeito Tião Bocalom falou com emoção do evento. ” Essa é uma data linda. Fiquei muito emocionado quando vi essa decoração, tudo fez com muito carinho para a nossa população. Rio Branco merece muitas luzes, muitas coisas bonitas. A praça está linda. Precisamos ter alegria, principalmente pelo período difícil que passamos em decorrência da pandemia. Teremos uma vasta programação de Natal na cidade. Nosso intuito é de trabalhar ao máximo pelo bem de nossa capital”.

O governador Gladson Cameli também participou da inauguração. O chefe do Executivo fez questão de enfatizar que a prefeitura e o Estado estão unidos em prol da sociedade. ” A palavra união é o que eu mais tenho falado. Não tenho dúvida: não vou correr. Vamos iniciar 2023 unidos. A eleição passou! Eu e o prefeito temos um compromisso com a cidade. Me emociono quando vejo tanta luz, tanta energia positiva. Natal é renascimento, reviver nossas histórias e reconstruir tudo aquilo que foi de bom, para que de fato melhore a vida do povo”, concluiu Cameli.

Confira fotos do evento: