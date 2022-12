Aos 34 anos, acreano já passou em vários concursos e virou tenente da PM

O tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar de Sena Madureira, é mais um exemplo vivo de que a Educação, uma vez levada a sério, muda para melhor a vida das pessoas. Foi através de seu empenho que ele conseguiu aprovação em vários concursos públicos até atingir seu atual patamar.

Fábio Diniz tem somente 34 anos e é formado em Direito pela Universidade Federal do Acre (UFAC). A verdade é que seu sonho era cursar Engenharia Civil. Prestou vestibular para essa área e foi aprovado, mas esbarrou nas dificuldades financeiras e não teve como se formar em engenharia.

- Publicidade-

“Comecei a ter apego pelos estudos aos 14 anos de idade, na 5ª série. Até então, não era muito dedicado. Daí em diante, comecei a me destacar, a participar das gincanas entre escolas e a vencer as Olimpíadas de Matemática. A Educação mudou a minha vida”, comentou.

Ainda menor de idade, aos 17 anos, Fábio Diniz passou em seu primeiro concurso para Recenseador do IBGE. Um pouco mais tarde, foi aprovado no concurso efetivo do Estado para Agente Penitenciário. Das 70 vagas ofertadas para Sena Madureira, ele ficou em 7º lugar. “Atuei por 6 anos e 9 meses no presídio de Sena”, relembrou.

Além de Engenharia Civil, também passou no vestibular da Ufac para Ciências Sociais. Estudou nesse curso por dois períodos. “Foi nessa faculdade que comecei a ter contato com as leis e a me interessar pelo meio jurídico. Me preparei durante dois anos e, na primeira etapa, passei em 44º no vestibular para o curso de Direito. Após a segunda etapa, fiquei em 37º. Graças a Deus, conclui, via Ufac, o curso de Direito”, frisou.

Mesmo com seu emprego garantido de Agente Penitenciário, Fábio Diniz não se acomodou. Fez o concurso efetivo da Polícia Civil e passou em 2º lugar em Sena Madureira.

“Trabalhei 2 anos e 5 meses na Polícia Civil. O salário não era tão bom e achei que tinha potencial para passar em um concurso de nível superior. Surgiram dois concursos: para perito e para oficial da PM. Eu queria ser perito. Passei na prova objetiva, mas fui desclassificado na redação. Já para oficial da PM, passei em 6º lugar na primeira etapa e, após a segunda etapa, fiquei em 2º. Felizmente, conclui com êxito o curso de formação e hoje estou atuando em meu município”, salientou.

“A EDUCAÇÃO É UM DIVISOR DE ÁGUAS”

Detentor de uma história vitoriosa, Fábio Diniz sempre estudou em escola pública. “A Educação é o divisor de águas na vida das pessoas, principalmente para quem não nasceu em família rica. É uma maneira de ascensão social, da conquista de sua independência financeira e da realização de sonhos. Agradeço muito aos professores pelos aprendizados, à minha família, especialmente à minha mãe e a Deus por nos capacitar”.

Ele também deixou uma mensagem para a juventude senamadureirense e do Acre em geral: “A mensagem que deixo é que se agarrem a Educação. Ela é essencial para a conquista dos nossos sonhos. É preciso também ter disciplina, objetivo e foco. Eu tive que renunciar aos prazeres do mundo para me dedicar aos estudos e conseguir o que almejava. Todo mundo é capaz de conseguir alcançar seus sonhos”, completou.

Atuando como oficial, Fábio Diniz já foi premiado como o melhor policial de Sena Madureira, principalmente por sua atuação no caso “Amanda e Tauã”, dois adolescentes que foram brutalmente assassinados no Segundo Distrito de Sena. O trabalho bem traçado pela Polícia conseguiu elucidar o crime.

No 8º BPM, ele atuou no setor de inteligência, planejamento, comunicação, assumiu o comando interinamente e hoje é o sub-comandante da corporação.