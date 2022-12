Apenado morre após passar mal dentro da cela de presídio no interior do Acre

Na noite do último sábado (17), a equipe do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, foi acionada para socorrer um preso, identificado como Omaico da Silva, que estava passando mal em sua cela. Quando a equipe chegou ao local, percebeu que o homem estava convulsionando e bastante alterado.

O apenado foi conduzido ao Pronto Socorro, por volta das 22hrs. Aproximadamente às 2hrs da madrugada de domingo (18), Omaico teve uma piora em seu estado, foi entubado e conduzido até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pela manhã acabou vindo a óbito.

- Publicidade-

“No laudo não nos diz uma causa da morte, informa apenas causa desconhecida. Qualquer um dos familiares que quiserem maior esclarecimento pode se dirigir tranquilamente até a unidade que nós vamos dá todo apoio e informações. Em momento algum faltou socorro da unidade”, explicou o diretor do presídio, Elvis Barros.