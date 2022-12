Apontada como namorada de Mbappé, modelo trans já morou em terras indígenas no Acre

Um dos jogadores mais famosos da atualidade, Mbappé, craque francês do Paris Saint German, virou capa de tabloides após ser visto aos beijos com a supermodelo trans Inès Rau.

A modelo é garota propaganda de várias marcas internacionais e foi a primeira mulher trans a estampar a capa da Playboy.

Nos últimos meses, Inès foi vítima de transfobia nas redes socias após ser vista em clima de romance com o craque. A modelo, inclusive, decidiu não acompanhar os jogos da seleção francesa na Copa do Mundo do Catar, temendo sofrer ataques no país.

Engajada em causas sociais, Inès já veio ao Acre para defender as terras indígenas da Comunidade Huni Kuin Igarapé do Caucho, no município de Tarauacá. Ela morou alguns dias na aldeia durante um programa de reflorestamento da Association Jiboiana, uma Organização não-governamental que luta pela preservação da Amazônia e direitos dos povos indígenas.

Pelas redes sociais, Inès compartilhou um pouco da experiência que viveu durante a viagem. A modelo comeu, cozinhou e participou de rituais da etnia. Veja algumas das imagens postadas pela modelo: