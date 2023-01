Após 3 dias de viagem, acreanos estão em Brasília para posse de Lula: “Vontade de ver o Brasil mudar”

Uma caravana com mais de 50 acreanos saiu de Rio Branco, rumo à capital federal, para participar da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontece neste domingo, 1 de janeiro. O ContilNet esteve com os acreanos, que revelaram que apesar da viagem ter sido longa, estão felizes.

“Eu acho que a gente veio ver o início dessa mudança. Acho que nada melhor do que estar aqui no começo, presenciar e depois viver a realidade que a gente vai ter, de mudança lá no nosso estado. Nós vamos pedir para o Lula cuidar do Acre também, viu?”, disse Cesário Braga, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre.

A coordenadora da caravana, Iwlly Silva, conta que atravessou três estados para chegar até Brasília, no Distrito Federal. “Foi uma viagem que todo mundo fez na alegria, no amor, com muita vontade de chegar em Brasília, de poder viver esse momento histórico. Vieram vários jovens, dentro do ônibus e eu acho que para gente é muito especial esse momento. Além da gente ter dado o nosso primeiro voto no Lula, a gente também vai presenciar essa posse tão importante para a história do Brasil”, conta.

Segundo Rose Escalabrini, que está no PT Acre desde a fundação no estado, o coração está pura emoção. “Muita gratidão a Deus por esse momento, de saber que a gente começa a reconstruir um novo processo, uma retomada em que na pauta sempre tem a população mais sofrida. Outra alegria é ver que, historicamente, na primeira vez, temos 11 mulheres ministras e duas mulheres presidentes de bancos”, diz.

“Estou alegre com a vitória do nosso presidente. Tanto sofrimento não só no Acre, mas no Brasil inteiro, que vem passando há tanto tempo, eu vi tanta coisa que o Lula fez, como por exemplo o Programa Luz Para Todos”, diz Luiz, um dos acreanos em Brasília.

O ex-deputado Sibá Machado também está presente com a caravana. “Essa é a quinta posse que eu acompanho, mas para fazer a diferença entre a de 2003 e a de 2023, 20 anos depois. Foi uma guerra contra a democracia e especialmente contra os mais pobres do Brasil, os negros, todos os tipos de preconceito, estava estampado nessa guerra. Lula é um gigante e chamou todos nós para esse momento. Estar aqui vale todos os sacrifícios do mundo para acompanhar esse momento que é a grande virada do Brasil, no rumo certo”, disse.

A notícia de duas mulheres chefes dos bancos Caixa Econômica e Banco do Brasil deixou muitas mulheres felizes e com sentimento de representatividade.

“Eu sou bancária, estou muito feliz. Estou afastada por lesão, mas sou efetiva. Mas agora com uma mulher como chefe, no Banco do Brasil, talvez o assédio moral que acontece nesses bancos, que ninguém sabe e ninguém divulga, talvez acabe de vez”, disse Raimunda, também presente em Brasília com a caravana dos acreanos.

Os acreanos que estão no Acre seguem ansiosos para o momento da posse. Confira a entrevista realizada pelo ContilNet: