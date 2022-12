Apostas em bolão da copa toma proporção e vira doação

Fisioterapeutas da Clínica de Pilates Suzy Aragão organizaram entre funcionários e clientes um bolão durante a copa, o sucesso foi grande e decidiram fazer doações de alimentos e produtos de higiene para o Lar dos Vicentinos.

Suzy Aragão relata ao ContilNet que a iniciativa do bolão foi dos funcionários e os clientes aderiram a ideia. “Na primeira partida foi feita a aposta, mas ninguém acertou, então o bolão acumulou. No segundo jogo, o resultado não foi positivo como era esperado, juntamos o dinheiro e realizamos uma enquete no grupo da clínica e todos optaram por fazer a doação, muitos clientes sabiam que o Lar dos Vicentinos estava realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e materiais de higiene, por isso escolhemos esta instituição”, relata.

“O nosso intuito inicial era fazer com que os clientes interagissem entre si, muitos deles vieram para a clínica para torcer pelo Brasil com a gente, mas essa iniciativa tomou proporções diferentes, hoje estou muito agradecida por todos terem contribuído para levar amor e esperança a todas as pessoas que vivem no Lar dos Vicentinos”, finaliza.