A argentina é campeã do mundo. O jogo no Catar acabou a poucos minutos, com um placar de 3 x 3, entre as duas seleções finalistas da Copa do Mundo, França e Argentina.

A partida foi para prorrogação e acabou nos pênaltis, com um placar de 4 a 2 para a Argentina.

- Publicidade-

A partida entre as duas seleções foi a mais emocionante dessa Copa. Os argentinos sofreram para ganhar o jogo, mas com a agilidade e competência de Lionel Messi, a taça foi garantida para o time dos hermanos.