Argentina x França: veja data, horário e onde assistir à final da Copa do Mundo do Catar

O hall de seleções tricampeãs do mundo vai ter um novo integrante a partir do próximo domingo, 18. Argentina e França se enfrentam às 12h, no Lusail Stadium, na decisão da Copa do Mundo do Catar. No sábado, 17, Croácia e Marrocos vão disputar o 3º lugar. A partida acontece às 12h, no estádio Khalifa.

As duas partidas serão transmitidas pela TV Globo, pelo SporTV, pela Cazé TV e também serão acompanhadas em tempo real pelo Terra.

Comandada por Lionel Messi, a Argentina busca quebrar um jejum de 36 anos sem títulos. A última conquista dos hermanos foi em 1986, quando Maradona brilhou e comandou a equipe ao bicampeonato. Antes disso, eles também levantaram a taça em 1978. Em 2014, a Argentina acabou derrotada na decisão pela Alemanha.

Já a França busca repetir o feito da Itália em 1934 e 1938, e do Brasil em 1958 e 1962, conquistando um bicampeonato seguido. Além da conquista na Rússia há quatro anos, os franceses também ficaram com o título na edição disputada em casa em 1998.

A decisão vai colocar frente a frente Lionel Messi e Kylian Mbappé. Os dois jogos juntos pelos PSG, da França, e estão empatadas na artilharia no Mundial do Catar. Os dois balançaram as redes cinco vezes até agora.