Artigo: O Meio Ambiente no Governo Lula

A depender do tom e das declarações do Presidente Lula durante a campanha eleitoral e na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP do Egito, e do posicionamento da equipe de transição do governo, coordenado pelo ex-governador e ex-senador do Acre, Jorge Viana, dos ex-ministros (as) dos governos Lula e Dilma, Marina Silva, Carlos Minc e Izabella Teixeira, o Meio Ambiente será uma das prioridades máximas da nova gestão.

O diagnóstico realizado pela equipe de transição tráz más notícias quanto aos indicadores ambientais, dentre elas o desmatamento acelerado e as queimadas crescentes nos principais biomas brasileiros, com ênfase na Amazônia, Cerrado e Pantanal, e o aumento exagerado no uso de agrotóxicos na agricultura.

Não é demais afirmar que o governo bolsonaro entregou vastas áreas da Amazônia para o crime organizado e “foras da lei’, visíveis nos garimpos ilegais e invasão de terras indígenas, da união e unidades de conservação, ocupação desordenada de terras, expulsão de posseiros tradicionais de suas terras, além da volta dos assassinatos de trabalhadores e lideranças rurais.

O desafio imediato é diminuir o desmatamento, reforçar os órgãos de governo, promover o ordenamento fundiário, orientar e ordenar as atividades produtivas, acabar com a impunidade e “agir com força” contra aqueles que agem “à margem da lei”, utilizando-se para isso instrumentos de comando e controle a incentivos a atividades produtivas sustentáveis, demonstrando o compromisso e a responsabilidade governamental através da ação do Estado em defesa dos interesses da sociedade.

Jorge Viana enfatizou que as medidas emergenciais a serem adotadas no enfrentamento aos problemas ambientais, compreendem a necessidade de recomposição do orçamento e alocação de recursos financeiros, a reorganização institucional e a observância e mudança dos marcos legais, que deverão ocorrer mediante uma transição que valorize o homem o meio ambiente do país.

O diálogo com o setor produtivo extrativista florestal, mineral e agropecuário de um lado e o setor de serviços e industrial de outro, com incentivo à retomada da geração de riqueza em bases sustentáveis, devem nortear as políticas transversais convergentes e fortes ações de governo.

A agenda de desenvolvimento na área ambiental comtempla o plantio de 12 milhões de hectares de florestas, o manejo florestal de uso múltiplo, a recomposição de áreas de preservação permanente e reserva legal, o fortalecimento do modal de transporte e infrestrutura de produção, a valorização da floresta em pé com a prestação de serviços ambientais e ecosistêmicos.

Medidas emergenciais deverão contemplar o necessário fortalecimento da gestão e governança florestal na Amazônia e no Brasil, para que o Desenvolvimento Sustentável em base no conhecimento, ciência, tecnologia e inovação possa aflorar e transformar a realidade do rico ambiente nacional, que passa a ser, de fato, estratégico e prioritário para o bem estar do povo.

As boas notícias ficam por conta da possibilidade de acesso a fundos internacionais de apoio ao desenvolvimento e conservação, com possibilidades de aportes consideráveis ao Fundo Amazônia. Países como a Noruega e a Alemanha já acenaram positivamente para transferir recursos financeiros para empreender políticas sustentáveis no Bioma Amazônia.

No lugar de pária em relação ao tratamento do meio ambiente, o Brasil deverá assumir lugar de protagonismo mundial na questão climática e do desenvolvimento sustentável, cumprindo os compromissos assumidos em nível internacional quanto ao enfrentamento às mudanças climáticas e à valorização dos recursos naturais. Terá credibilidade para isso.

Essas foram as primeiras impressões da equipe de transição na área do meio ambiente e o recado para a sociedade e o mundo.

*Doutor em Desenvolvimento Sustentável. Engenheiro Agrônomo e Economista. Especialista em Planejamento Agrícola, Gestão Ambiental e C&T.