Artistas acreanos realizam show de lançamento de músicas autorais em Rio Branco

O cenário musical acreano, encontra-se aquecido e movimentado, principalmente no cenário da música autoral. Sendo assim, artistas se reúnem com uma proposta de evento.

Release foi o nome escolhido para uma noite super especial de shows de lançamentos que acontecerá dia 10 de dezembro, no Studio Beer a partir das 21h. É um encontro de artistas autorais do Acre, celebrando uma nova safra de trabalhos que estão sendo apresentados ao público.

O evento contará com show dos artistas principais, Duda Modesto e Dito Bruzugú. A cantora Duda Modesto, fará seu show do primeiro EP lançado, que tem inclusive a música “Pressa safada”, que inicialmente foi distribuída como single e entrou pra playlist de top músicas virais de Rio Branco no Spotify.

Já o cantor e compositor Dito Bruzugú, apresenta seu novo trabalho de músicas inéditas da carreira solo, prontas para encantar o público, assim como as canções da banda Os Descordantes fizeram.

Para finalizar a noite, Release contará com participação especial de Diogo Soares, além do pré-show da banda Excomungado, que já tem singles lançados e estão também aquecendo a cena musical autoral do Acre.

A cantora Duda Modesto, expressa sua satisfação com o Show Release. “Finalmente vou apresentar ao vivo as músicas que gravei em estúdio e sinto que vai concluir de fato essa primeira fase, além de manter a divulgação, alcançar mais público e abrir portas para os próximos projetos. Quero muito ter o reconhecimento do meu trabalho pelas pessoas da minha cidade, do meu estado, para seguir conquistando o restante do país”, diz.

Os ingressos antecipados estão no valor de R$20,00 e podem ser adquiridos através do telefone (68) 98109-8610 ou (68) 99201-7201.

