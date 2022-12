Assaltantes invadem apartamento no Acre e tentam matar adolescente a tiros

Um adolescente foi ferido com um tiro na tarde desta terça-feira (13), na rua 15 de Novembro, no bairro Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz estava dentro do apartamento onde ele mora, quando dois criminosos armados pularam a janela e efetuaram vários disparos contra a vítima.

O adolescente foi atingido por apenas um tiro na região das costas. Mesmo ferido, o rapaz correu para dentro do banheiro e ficou protegido no local, para não ser atingido por mais disparos. Os criminosos fugiram do apartamento em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada e fez ronda na região na tentativa de encontrar os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A motivação do crime pode ser a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado por gentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).