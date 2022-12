Atacante Alesson acerta permanência no Humaitá para 2023

Depois de disputar a Copa Verde e marcar dois gols, o atacante Alesson acertou a permanência no Humaitá para a temporada de 2023. A diretoria do Tourão confirmou a renovação do acordo na manhã deste sábado (10) por meio das redes sociais.

Indicação do treinador

- Publicidade-

Alesson é uma das indicações do técnico Álvaro Miguéis. O Humaitá vai disputar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Início da preparação

O elenco do Humaitá deve iniciar os treinamentos no dia 1º de janeiro. Contudo, Álvaro Miguéis trabalha nos bastidores para antecipar a apresentação dos atletas acreanos.